Ticketverlosung für «Gartenmesse»07.07.2026 Fricktal
Vom 17. bis 19. Juli findet die Diga Gartenmesse im Dreiländergarten Bad Säckingen statt. Rund 100 nationale und internationale Aussteller informieren vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer zu aktuellen Themen und Trends.
Die Neue Fricktaler Zeitung vergibt für diesen ...
Vom 17. bis 19. Juli findet die Diga Gartenmesse im Dreiländergarten Bad Säckingen statt. Rund 100 nationale und internationale Aussteller informieren vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer zu aktuellen Themen und Trends.
Die Neue Fricktaler Zeitung vergibt für diesen Anlass 5x2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten fünf NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 8. Juli, in der Zeit von 14 bis 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)