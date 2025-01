Theresia Sokoll wird Leiterin Logement und Infrastruktur

Ab dem 1. Mai 2025 übernimmt Theresia Sokoll die Leitung des Bereiches Logement und Infrastruktur im Schützen Rheinfelden Klinik & Hotels. In dieser Rolle wird die erfahrene Hotelmanagerin auch Mitglied der Geschäftsleitung. Die vielfältigen Aufgaben in der Führung der drei Hotels und Restaurants Schützen, Eden und Schiff im bewährten Klinik-im-Hotel-Konzept werden künftig von zwei Direktorinnen übernommen. Theresia Sokoll leitet ab dem 1. Mai neu den Bereich Logement und Infrastruktur, Walburga Kunz, langjährige stellvertretende Direktorin Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung, ist unsere neue Direktorin für Gastronomie und Veranstaltungen. Beide Positionen sind, respektive bleiben, Teil der Geschäftsleitung. Theresia Sokoll ist derzeit Direktorin und Gastgeberin des Hotels Kettenbrücke in Aarau mit dem Restaurant Zollhuus, wo sie seit 2020 tätig ist. Zuvor leitete sie unter anderem die Gastronomie in der aarReha Schinznach und war Direktorin im Hotel Aarau West AG. Ihre Karriere begann sie als Assistentin der Leitung Hotellerie und Facility-Management in der Klinik Barmelweid. In ihrer Ausbildung erwarb Theresia Sokoll unter anderem das Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement nach HotellerieSuisse und wurde mit dem Schellenberg-Förderpreis für die beste Diplomarbeit 2019 mit dem Titel «Resilienz-Förderung für Hotellerie-Mitarbeiter im Gesundheitswesen» ausgezeichnet. Vorher erlangte sie das Diplom zur Geschäftsführerin KMU sowie das Diplom für Unternehmensführung am SIU. (mgt)