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Theaterverein Stein wird aufgelöst

  04.06.2026 Stein

Der Theaterverein Stein hat an seiner 45. Generalversammlung vom 29. Mai die Auflösung des Vereins per Ende Jahr beschlossen. Ausschlaggebend für den Entscheid war insbesondere, dass keine neuen Vorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Gleichzeitig kämpfte der Verein seit ...

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