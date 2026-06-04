Theaterverein Stein wird aufgelöst

Der Theaterverein Stein hat an seiner 45. Generalversammlung vom 29. Mai die Auflösung des Vereins per Ende Jahr beschlossen. Ausschlaggebend für den Entscheid war insbesondere, dass keine neuen Vorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Gleichzeitig kämpfte der Verein seit ...

Der Theaterverein Stein hat an seiner 45. Generalversammlung vom 29. Mai die Auflösung des Vereins per Ende Jahr beschlossen. Ausschlaggebend für den Entscheid war insbesondere, dass keine neuen Vorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Gleichzeitig kämpfte der Verein seit längerer Zeit mit schwindendem Interesse und fehlendem Nachwuchs.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1981. Während vieler Jahre gehörten die Theateraufführungen zu den gesellschaftlichen Höhepunkten in Stein und waren ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfbevölkerung. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte der Theaterverein mit seinen Produktionen ein treues Publikum – jährlich besuchten zuletzt rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer die Aufführungen. Mit dem Stück «d Gedächtnislücke» ging im Januar 2026 die letzte Aufführung des Vereins über die Bühne.

Wie viele andere Kulturvereine sah sich auch der Theaterverein Stein zunehmend mit einer Überalterung der Mitglieder sowie einem demografisch bedingten Rückgang des Interesses am Vereinsleben konfrontiert. Die gesellschaftliche Bedeutung solcher Dorfvereine habe sich im Laufe der Zeit stark verändert, stellte der Vorstand fest. Trotz verschiedener Massnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder und Helfer konnten keine Personen für eine Übernahme von Vorstandsaufgaben gefunden werden.

Mit der Auflösung verliert Stein einen Verein, der das Dorf leben während mehr als vier Jahrzehnten kulturell und gesellschaftlich mitgeprägt hat. (vsch/)