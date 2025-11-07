Weltgruppe Möhlin zeigt preisgekrönten Film

Am Freitag, 14. November, 19 Uhr, zeigt die Weltgruppe Möhlin im Pfarreizentrum Schallen den Film «The Seed of the Sacred Fig» (Die Saat des heiligen Feigenbaums) des iranischen Filmemachers Mohammad Rasoulof (Iran 2024). Teheran, zu Beginn der Bewegung «Frau, Leben, Freiheit»: Kaum ist Iman zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran aufgestiegen, kämpft er aufgrund der landesweiten Proteste zunehmend mit Misstrauen und Paranoia. Als seine Waffe auf mysteriöse Weise verschwindet, verdächtigt er seine Frau und die beiden Töchter und ergreift drastische Massnahmen. Diese beginnen hingegen, angesichts der Frauenproteste bisherige soziale Normen und Familienregeln zu hinterfragen. Mohammad Rasoulof erzählt hier mutig und spannend von einer Gesellschaft im Umbruch. (mgt)