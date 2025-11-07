Immobilien
«The Seed of the Sacred Fig»

  07.11.2025 Möhlin

Weltgruppe Möhlin zeigt preisgekrönten Film

Am Freitag, 14. November, 19 Uhr, zeigt die Weltgruppe Möhlin im Pfarreizentrum Schallen den Film «The Seed of the Sacred Fig» (Die Saat des heiligen Feigenbaums) des iranischen Filmemachers Mohammad Rasoulof (Iran ...

