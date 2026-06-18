Tennistalente in Laufenburg

Auf der Anlage des Tennis-Club-Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) kommt es am Samstag, 20. Juni, ab 10 Uhr zu einem spannenden Spiel der besten Aargauer Tennistalente: Die beiden 12jährigen Fricktaler Junioren David Nicolas Bianu (Rheinfelden) und Lennox Jason ...

Vaudoise Junioren-Interclub

Auf der Anlage des Tennis-Club-Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) kommt es am Samstag, 20. Juni, ab 10 Uhr zu einem spannenden Spiel der besten Aargauer Tennistalente: Die beiden 12jährigen Fricktaler Junioren David Nicolas Bianu (Rheinfelden) und Lennox Jason Fasler (Kaisten), beide in der Leistungskategorie R5 klassiert, messen sich im Vaudoise Junioren-Interclub mit ihren Altersgenossen vom TC Muri. Bereits drei Tage später, am Dienstag, 23. Juni, geht es auswärts gegen die Mannschaft des TC Spreitenbach zur letzten Partie. Werden die favorisierten Laufen burger Gruppensieger oder Gruppenzweite, spielen sie nach den Sommerferien in einem gesamtschweizerischen Tableau um den Meistertitel. Die Finalrunde findet dann im Herbst in Biel und Grenchen statt.

Bereits zuvor wird David Nicolas Bianu das internationale Master der Champions Bowl in Kroatien spielen. Bei der weltweit gespielten Turnierserie für Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren hatte sich der auch für den TC Möhlin startende David mit einem 2. Platz bei den Schweizer Qualifikationen für das Turnier qualifiziert.

Lennox Jason Fasler, der Ende November 2014 nach 23 Wochen und fünf Tagen als Frühchen’ zur Welt kam und dessen Leben mit einem Geburtsgewicht von 480 Gramm und einer Körperlänge von 26 Zentimetern lange Zeit an einem seidenen Faden hing, hat trotz seinem Frühstart sportlich schon einiges erreicht: Unlängst stand der Aargauer Tenniscrack im Final des TZH Juniorenturniers in Horgen, wo er sich dem Innerschweizer Oskar Nimphius nach einem heissumkämpften Spiel geschlagen geben musste. Trotz seinen regelmässigen Topresultaten im Tennis hat er immer noch riesigen Spass an anderen Sportarten, etwa als talentierter Mittelfeldspieler bei den Junioren des FC Laufenburg-Kaisten. (mgt)