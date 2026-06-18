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Tennistalente in Laufenburg

  18.06.2026 Laufenburg
Die beiden 12-jährigen Juniorencracks Lennox Jason Fasler (links) und David Nicolas Bianu. Foto: zVg
Die beiden 12-jährigen Juniorencracks Lennox Jason Fasler (links) und David Nicolas Bianu. Foto: zVg

Vaudoise Junioren-Interclub

Auf der Anlage des Tennis-Club-Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) kommt es am Samstag, 20. Juni, ab 10 Uhr zu einem spannenden Spiel der besten Aargauer Tennistalente: Die beiden 12jährigen Fricktaler Junioren David Nicolas Bianu (Rheinfelden) und Lennox Jason ...

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