Tennishalle erfreut sich wachsender Beliebtheit

An der diesjährigen Generalversammlung vom 20. März wurde eindrücklich sichtbar, wie reich befrachtet das Vereinsjahr 2025 gewesen ist. Nebst den traditionellen Anlässen wie Eröffnungsplausch, Jass Tennis, Chlaus Hock und ...

TC Frick entwickelt sich durchwegs positiv

An der diesjährigen Generalversammlung vom 20. März wurde eindrücklich sichtbar, wie reich befrachtet das Vereinsjahr 2025 gewesen ist. Nebst den traditionellen Anlässen wie Eröffnungsplausch, Jass Tennis, Chlaus Hock und Family Plausch wurden zahlreiche Turniere ausgetragen: der Raiffeisen Ferricia Cup, der Holcim Frickberg Cup, zwei Seniorenturniere, die Clubmeisterschaften im Einzel und Doppel sowie die Aargauer Juniorenmeisterschaften.

Auch die Interclub Saison mit vielen Teams in sämtlichen Altersklassen – inklusive Junioren – prägte das Geschehen auf den Plätzen stark. Zudem erfreut sich die Halle, die im Winter auch Nichtmitgliedern offensteht, wachsender Beliebtheit.

Die positive Entwicklung des Vereins ist weiterhin auf Kurs. Dies bestätigten auch die Revisoren Thomas Marending und Paul Meier, die dem Vorstand die Décharge empfahlen. Corinne Amrein, zuständig für Finanzen erhielt ein grosses Lob für die ausgezeichnete, fachlich hochstehende Arbeit. Angela Deiss wurde offiziell neu im Vorstand willkommen geheissen. Sie hat das Aktuariat übernommen.

Die Jahresberichte des Präsidenten Massimo Fini sowie der Verantwortlichen für die Junioren (Tanja John), der Spielkommission (vorgetragen durch Yvonne Köhler) und des Bereichs Mitglieder & Lizenzen (Viktor Varadi) wurden mit kräftigem Applaus gutgeheissen. Bei den Anträgen standen die Revision der Statuten, die Erneuerung der Lüftungsanlage sowie eine Optimierung der Lastverteilung im Strombereich zur Abstimmung. Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen.

Im neuen Vereinsjahr warten erneut viele spannende Anlässe – darunter der Tag der offenen Türe am 26. April und das Fricker Marktfest vom 21. bis 23. August 2026.

Der Tennisclub Frick blickt zuversichtlich in die neue Saison und freut sich auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr. (mgt)