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Tennishalle erfreut sich wachsender Beliebtheit

  31.03.2026 Frick
Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen. Foto: zVg
Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen. Foto: zVg

TC Frick entwickelt sich durchwegs positiv

An der diesjährigen Generalversammlung vom 20. März wurde eindrücklich sichtbar, wie reich befrachtet das Vereinsjahr 2025 gewesen ist. Nebst den traditionellen Anlässen wie Eröffnungsplausch, Jass Tennis, Chlaus Hock und ...

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