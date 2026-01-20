Immobilien
Tennis: Wanko überrascht

  20.01.2026 Fricktal, Sport

In der R6/R9-Kategorie der Aargauer Hallen-Meisterschaft der Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Malouine Wanko (R7, TC Stein) startete als ungesetzte Akteurin ins Turnier und eliminierte gleich in ihrem ersten Spiel die Turniernummer zwei Barbara Holliger (R6, TC Lenzburg) mit 3:6, ...

