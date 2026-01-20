Tennis: Wanko überrascht

In der R6/R9-Kategorie der Aargauer Hallen-Meisterschaft der Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Malouine Wanko (R7, TC Stein) startete als ungesetzte Akteurin ins Turnier und eliminierte gleich in ihrem ersten Spiel die Turniernummer zwei Barbara Holliger (R6, TC Lenzburg) mit 3:6, ...

In der R6/R9-Kategorie der Aargauer Hallen-Meisterschaft der Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Malouine Wanko (R7, TC Stein) startete als ungesetzte Akteurin ins Turnier und eliminierte gleich in ihrem ersten Spiel die Turniernummer zwei Barbara Holliger (R6, TC Lenzburg) mit 3:6, 6:3, 10:7. Im Final feierte die U18-Juniorin dann einen klaren Sieg: Gegen Isabella Teufel (R6, Tennisund Squashclub Rohrdorferberg), die zuvor bereits zwei klare Siege feiern konnte, setzte sich Wanko mit 6:1, 6:1 durch und holte sich damit verdientermassen den Aargauer Meistertitel.

Im Final der Kategorie Frauen R3/R6 schlug die ungesetzte Nadja Scheidegger (R4, TC Tela) die topgesetzte Piyawan Teufel (R3, Tennisund Squashclub Rohrdorferberg) in zwei Sätzen. Sophie Lüscher (TC Hallwilersee) holte sich den Aargauer Titel in der Königskategorie mit einem Finalsieg gegen die topgesetzte Aurora Zurmühle (TC Allmend Luzern) ebenfalls in zwei Sätzen. (mgt)