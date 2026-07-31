Tennis: Start der Fricktaler Seniorenmeisterschaften

«120 Spielerinnen und Spieler aus dem Fricktal, dem Zurzibiet und vielen anderen Regionen des Kantons werden während zehn Tagen am bedeutendsten Seniorenturnier der Nordwestschweiz teilnehmen», freut sich der Vorstand des Tennisclub Laufenburg. Am Freitag, um 17 Uhr, gehen die Spiele los.

Über die ganzen zehn Turniertage wird die Wirtschaftsmannschaft Essen und Trinken anbieten, jeden Abend mit einem anderen Menü. Der Tennisclub Laufenburg heisst alle Spielerinnen und Spieler aber auch die erwarten 600 bis 800 Besucherinnen und Besucher ganz herzlich auf der Anlage Blauen willkommen.

(mgt)