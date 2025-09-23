Tennis: Stadtmeisterschaft des TC Laufenburg

Die traditionellen Stadtmeisterschaften beider Laufenburger Tennis-Vereine werden alternierend auf den Anlagen des TC Laufenburg und des TC KWL ausgetragen. In diesem Jahr war der TC Laufenburg Gastgeber.

Im Mixed setzten sich Michelle Mettler und Sven Goronzi in einem packenden Match gegen Jürgen Hähnel und Heike Welsch durch. Im Damendoppel gewannen Fabienne Stanek und Simona Mischler das Finale gegen Michelle Mettler und Pia Spuhler. Sven Goronzi und Benjamin Krüger gewannen das Herrendoppel-Finale deutlich gegen Frank Schwabe und Philipp Bössenrodt. Bei den Dameneinzel gewann Michelle Mettler das Finale gegen Stefanie Kym souverän. Im Herreneinzel gewann Patrick Waldmeier den Titel. Das Herreneinzel Challengegroup gewann Tim Scheuble und im Trosttableau Herreneinzel gewann Sven Goronzi. Im Trosttableau Dameneinzel konnte sich Tatiana Renna gegen Sarah Lösch durchsetzen. (mgt)

