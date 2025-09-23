Immobilien
Tennis: Stadtmeisterschaft des TC Laufenburg

  23.09.2025 Laufenburg, Sport
Foto: zVg
Die traditionellen Stadtmeisterschaften beider Laufenburger Tennis-Vereine werden alternierend auf den Anlagen des TC Laufenburg und des TC KWL ausgetragen. In diesem Jahr war der TC Laufenburg Gastgeber.

Im Mixed setzten sich Michelle Mettler und Sven Goronzi in einem packenden Match ...

