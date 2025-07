Tennis: Kym unterliegt im Viertelfinal

Der Möhliner Tennisprofi Jérôme Kym (Weltnummer 154) unterliegt an den Swiss Open in Gstaad dem Franzosen Arthur Cazaux (Weltnummer 116) in drei Sätzen mit 6:7, 6:3, 5:7. Nachdem Kym im ersten Satz im Tie-Break unterlegen war, konnte er den zweiten Satz nach einem frühen Servicedurchbruch für sich entscheiden. Im entscheidenden dritten Satz war es der Franzose, der gleich zu Beginn das Break schaffte, doch Kym reagierte und kämpfte sich zurück. Beim Stand vom 1:4 gewann der Fricktaler drei Games hintereinander (zum 4:4). Den Winner zum 5:5 schlug er mit voller Überzeugung – einem Ass. Cazaux legte bei eigenem Aufschlag danach wieder vor und sorgte danach mit einem Break für die Entscheidung zum 5:7 und damit zum Gewinn des Matches. (rw)