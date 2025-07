Tennis: Kym erstmals in einem ATP-Viertelfinal!

Der Möhliner Tennisprofi Jérôme Kym (Weltnummer 154) zieht an den Swiss Open in Gstaad sensationell ins Viertelfinale ein. Der 22-Jährige bezwingt am frühen Donnerstagabend in seiner Zweitrundenpartie den Italiener Francesco Passaro (Weltnummer 131) in zwei Sätzen mit 7:6, 7:6. Am Montag bezwang Kym bereits den Franzosen Calvin Hemery (171) – in drei Sätzen. Der Zweisatz-Sieg nun gegen Passaro lässt ihn das nächste grosse Kapitel schreiben: Kym, der sich in den beiden Tie-Break-Entscheidungen äusserst nervenstark zeigte, steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Viertelfinal auf höchster Stufe (ATP). Kym ist der letzte Schweizer im Hauptfeld und gleichzeitig der erste Schweizer Viertelfinalist in Gstaad seit zwölf Jahren. Morgen Freitag (17.30 Uhr) trifft der Fricktaler auf den Franzosen Arthur Cazaux, die Nummer 116 der Welt. (rw)