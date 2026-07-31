Tennis-Club KWL beschliesst Ferienspass

Der Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) blickt auf eine gelungene Woche am Ferienspass der Region Laufenburg zurück. Neu ist der Club auch am Laufenburger Kindersommer dabei.

Von Montag bis Freitag standen täglich von 9.30 bis 11 Uhr Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse auf dem Programm, in denen daheimgebliebene Kinder auf der Anlage des TC KWL erste Ballerfahrungen sammelten oder an ihrer Technik feilten.

Der «FerienSpass» mit den angeschlossenen Gemeinden Etzgen, Gansingen, Hottwil, Ittenthal, Kaisten, Laufenburg, Mettau, Oberhofen, Sisseln, Sulz und Wil bietet Kindern während den Sommerferien jeweils eine breite Palette an Angeboten. Beim TC KWL zeichneten Jugendtrainerin Michelle Mettler sowie Pia Spuhler vom Eventteam für den Anlass verantwortlich. Unterstützt wurde er von regionalen Unternehmen.

«Es ist immer wieder toll zu sehen, wie die Kinder sorgenfrei, begeistert und mit viel Elan mitmachen und am Spiel mit dem Filzball richtig Spass bekommen», freuen sich die beiden Organisatorinnen Michelle Mettler und Pia Spuhler.

Erstmals über die Grenze

Neu engagiert sich der grenzüberschreitende TC KWL in diesem Sommer auch jenseits des Rheins: Der Club beteiligt sich erstmals am Laufenburger Kindersommer (LaKiSo) in der deutschen Schwesterstadt. Weil die Sommerferien auf badischer Seite später beginnen als in der Schweiz, lässt sich das Tennisangebot für Kinder über einen längeren Zeitraum ausdehnen. In den ersten beiden Augustwochen sowie in der zweiten Septemberwoche schnuppern gut 20 deutsche Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren in den Tennissport hinein.

Auch ausserhalb der Ferien am Netz

Über die Ferienangebote hinaus ermöglicht der TC KWL mit dem klubeigenen Kids-Tennis ( jeweils am Freitag) und einer gezielten Jugendförderung tennisinteressierten Kindern und Jugendlichen den Einstieg in den Sport – das ganze Jahr über.

(mgt)

Mehr Infos: www.tckwl.ch