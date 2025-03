Am vergangenen Wochenende fanden die Aargauischen Junioren Meisterschaften im Tennis in Birrhard statt. In der Königskategorie U18 bei den Junioren musste sich der Fricker Simon Bringold (R2) nur dem Favoriten Laurenz Diemer (R1, TC Zofingen) geschlagen geben. Bei den Junioren unter zehn ...