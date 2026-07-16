Tennis: Bianu nach einem Sieg ausgeschieden

Tennis: Bianu nach einem Sieg ausgeschieden16.07.2026 Möhlin, Sport
Am Samstag ging die Schweizer Meisterschaft des Tennis Nachwuchs in Bern zu Ende. David Nicolas Bianu (R5, TC Möhlin), der sich via Qualifikation ins U12-Hauptfeld gespielt hatte, feierte einen Sieg, ehe in Runde zwei Schluss war. (mgt)
Am Samstag ging die Schweizer Meisterschaft des Tennis Nachwuchs in Bern zu Ende. David Nicolas Bianu (R5, TC Möhlin), der sich via Qualifikation ins U12-Hauptfeld gespielt hatte, feierte einen Sieg, ehe in Runde zwei Schluss war. (mgt)