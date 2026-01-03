Tempo 30 in Möhlin: Unterschriften für Referendum abgegeben

Bis 29. Dezember hatten Befürworter eines Referendums zu Tempo 30 Zeit, die nötigen Unterschriften zu sammeln: knapp 680 müssen es sein. Fahrlehrer Daniel Leutenegger, der die Unterschriftensammlung angestossen hatte, erklärt gegenüber der NFZ, dass etwas über 800 Unterschriften zusammengekommen seien und man diese auf der Gemeinde abgegeben habe.

Das bestätigt Gemeindeschreiber Sylvain Steck: «Das Referendumskomitee hat das Referendumsbegehren bei uns eingereicht. Die Prüfung der Unterschriftenliste steht noch aus und erfolgt in den ersten Wochen des neuen Jahres.» Vieles deutet also auf einen ersten Teilerfolg der Gegner von Tempo 30 hin, und dass nach dem Ja an der Gemeindeversammlung dieses nochmals an der Urne bestätigt werden muss. (rw)