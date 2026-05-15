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Befürworter von Tempo 30 starten  Kampagnen-Motor

  15.05.2026 Möhlin
Rund 25 Personen warben an einer Fotoaktion für ein Ja zu Tempo 30 in den Möhliner Quartieren. Foto: zVg
Rund 25 Personen warben an einer Fotoaktion für ein Ja zu Tempo 30 in den Möhliner Quartieren. Foto: zVg

Am 14. Juni entscheiden die Stimmberechtigten von Möhlin über Tempo 30 in den Quartieren.

Die Gruppe «zäme sicher» hält in einer Mitteilung fest: «Wir sind überzeugt, dass die geplanten, kostengünstigen Massnahmen schwere Unfälle verhindern und die Lebensqualität erhöhen ...

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