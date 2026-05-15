Befürworter von Tempo 30 starten  Kampagnen-Motor

Die Gruppe «zäme sicher» hält in einer Mitteilung fest: «Wir sind überzeugt, dass die geplanten, kostengünstigen Massnahmen schwere Unfälle verhindern und die Lebensqualität erhöhen ...

Am 14. Juni entscheiden die Stimmberechtigten von Möhlin über Tempo 30 in den Quartieren.

Die Gruppe «zäme sicher» hält in einer Mitteilung fest: «Wir sind überzeugt, dass die geplanten, kostengünstigen Massnahmen schwere Unfälle verhindern und die Lebensqualität erhöhen werden.»

Gegen das Ja zum Verpflichtungskredit über 350 000 Franken für die Verkehrssicherheit in den Quartieren (Tempo 30) an der letzten Möhliner Gemeindeversammlung wurde das Referendum ergriffen (die NFZ berichtete). Deshalb wird am 14. Juni eine Urnenabstimmung stattfinden. Die Gruppe «zäme sicher», bestehend aus Privatpersonen, setzt sich für ein Ja zum Kredit ein.

So argumentiert die Gruppe

«Durch den Verpf lichtungskredit wird auf den Möhliner Quartierstrassen Tempo 30 eingeführt. Zahlreiche Studien belegen, dass sich damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Durch die Reduktion der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h halbiert sich der Anhalteweg von 40 auf 20 Meter, was zahlreiche Unfälle verhindert. Ausserdem ist die Überlebenschance bei einem Unfall sechsmal höher. Dies macht die Quartierstrassen vor allem auch für Kinder sicherer. Deshalb haben sich bei einer Umfrage der Gemeinde Möhlin 80 Prozent der Eltern mit Kindern unter 12 Jahren für die Einführung von Tempo 30 ausgesprochen. Wenn dank den Massnahmen auch nur ein schwerer Unfall verhindert werden kann, haben sich die bescheidenen Investitionen mehr als gelohnt.» Zudem sei der Zeitverlust durch Tempo 30 minim: «im Schnitt zwei Sekunden pro 100 Meter. Die reduzierte Höchstgeschwindigkeit wird nur in den Quartieren eingeführt. Auf den Hauptverkehrsachsen Haldenstrasse, Hauptstrasse, Bahnhofstrasse (ab/ bis Warteck) und Landstrasse gilt weiterhin ‹Generell 50›». (mgt/nfz)

www.zaeme-sicher.ch