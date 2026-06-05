Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tempo 30 – ja oder nein?

  05.06.2026 Mettauertal
Tempo 30 beschäftigt auch im Mettauertal. Foto: Archiv NFZ
Tempo 30 beschäftigt auch im Mettauertal. Foto: Archiv NFZ

Ob das Thema Geschwindigkeitsreduktion in den Mettauertaler Ortsteilen weiterverfolgt werden soll, entscheidet das Ergebnis der Umfrage an der Gemeindeversammlung. Auslöser für die Abklärung ist eine im Januar eingereichte Petition für Tempo 30 im Ortsteil Etzgen.

Susanne Hörth

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote