Nach Ja zu Tempo 30 in Möhlin: Gegner sammeln Unterschriften für Referendum

Mit 308 Ja- zu 159 Nein-Stimmen genehmigte die Möhliner Gemeindeversammlung am 20. November den Kredit in Höhe von 350 000 Franken für die Einführung von Tempo 30 in den Quartieren (die NFZ berichtete). Jetzt ist klar: Gegner der Vorlage wollen die Abstimmung zusätzlich an die Urne bringen und den Ja-Entscheid so allenfalls noch umstossen. Initiant ist Daniel Leutenegger, seit knapp dreissig Jahren als Fahrlehrer tätig. Unterstützung erhält er vom Vorstand des Gewerbevereins Möhlin und Umgebung (GMU).



Zur Erinnerung: Einzig der GMU-Vorstand beantragte an der Gemeindeversammlung die Ablehnung von Tempo 30. «Unser Vorstand steht voll dahinter und unterstützt ihn», sagt Gewerbevereinspräsidentin Anita Kym zum Vorhaben Leuteneggers, Unterschriften für ein Referendum zu sammeln. Die Gemeinde Möhlin bestätigt auf Anfrage, dass entsprechende Unterschriftenbögen abgeholt worden seien.

Ausführlicher Bericht am Dienstag in der NFZ