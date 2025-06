Tempo 30 in Kaisten: danke!

Die Unterzeichnenden haben in einem offenen Brief den Gemeinderat von Kaisten eingeladen, dafür besorgt zu sein, dass Tempo 30 auch im Ortsteil Ittenthal eingeführt wird. Diese Forderung wurde von mehr als 40 Einwohnerinnen und Einwohnern aus unserem Ortsteil unterstützt. Die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2025 hat zu unserer Freude nun entschieden, dass Tempo 30 flächendeckend auf dem ganzen Gemeindegebiet von Kaisten eingeführt werden soll. Wir danken an dieser Stelle allen Unterstützenden unseres Anliegens.

Wir freuen uns, dass der Gemeinderat nochmals Gespräche mit dem Kanton aufnimmt, damit auch auf der Kantonsstrasse im Ittenthaler Ortsgebiet Tempo 30 eingeführt werden kann, was die Gesetzgebung ausdrücklich zulässt, und freuen uns damit auf einen sicheren, rücksichtsvollen und lärmschonenden Verkehr durch unser enges Dorf.

PETER KALT UND DANIEL ZEMP, ITTENTHAL