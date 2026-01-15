Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tempo 30 in Möhlin: Jetzt wird nochmals abgestimmt

  15.01.2026 Möhlin
Er bringt den Entscheid zu Tempo 30 an die Urne: Fahrlehrer Daniel Leutenegger. Foto: Ronny Wittenwiler
Er bringt den Entscheid zu Tempo 30 an die Urne: Fahrlehrer Daniel Leutenegger. Foto: Ronny Wittenwiler

Der Gemeinderat Möhlin bestätigt das Zustandekommen des Referendums zu Tempo 30. Daniel Leutenegger, ein Fahrlehrer, kann damit einen ersten Teil-Erfolg verbuchen.

Ronny Wittenwiler

Kurz vor Jahreswechsel räumte Daniel Leutenegger gegenüber der NFZ ein, die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote