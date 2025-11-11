Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tempo 30 bewegt die Gemüter

  11.11.2025 Brennpunkt
Auf einigen Strassen in Kaisten gilt bereits Tempo 30. Foto: Susanne Hörth
Auf einigen Strassen in Kaisten gilt bereits Tempo 30. Foto: Susanne Hörth

Am 30. November entscheidet das Kaister Stimmvolk an der Urne, ob künftig auf den Gemeindestrassen nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Für die Referendumsinitianten ist diese Geschwindigkeitsreduktion unnötig und zu teuer. Der Gemeinderat hingegen sieht darin eine ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote