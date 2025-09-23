Unter dem Titel «Telemann à Paris» wird am Samstag, 27. September, um 19 Uhr ein Konzert in der reformierten Kirche Rheinfelden geboten. Denise Fischer Baumann (Traversflöte), Simone Flück (Violine), Brian Franklin (Viola da Gamba) und Nathalie Leuenberger (Cembalo) ...

Unter dem Titel «Telemann à Paris» wird am Samstag, 27. September, um 19 Uhr ein Konzert in der reformierten Kirche Rheinfelden geboten. Denise Fischer Baumann (Traversflöte), Simone Flück (Violine), Brian Franklin (Viola da Gamba) und Nathalie Leuenberger (Cembalo) spielen zwei Quartette von Georg Philipp Telemann (1681–1767), dazu Werke der französischen Barockkomponisten Guillemain, Couperin und Caix d‘Hervelois. Der Eintritt ist frei. (mgt)