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Telefonbetrüger vermehrt aktiv

  23.04.2026 Aargau

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. So erbeuteten die Kriminellen letzte Woche mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei mahnt zu Vorsicht.

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer ...

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