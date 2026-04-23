Telefonbetrüger vermehrt aktiv

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer ...

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. So erbeuteten die Kriminellen letzte Woche mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei mahnt zu Vorsicht.

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. So erbeuteten die Kriminellen letzte Woche mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei mahnt zu Vorsicht.

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer 79-jährigen Aargauerin. Die vermeintliche Bankangestellte schilderte der erstaunten Seniorin, dass Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einer Rechnung von Amazon vorhanden seien und wies sie an, die Polizei anzurufen. Wie geheissen, wählte die Betroffene die erhaltene Nummer und erhielt vom vermeintlichen Polizisten nach wortreichen Erklärungen die Anweisung, einen bestimmten Geldbetrag abzuheben und einem Kurier zu übergeben. Die Frau bezog in der Folge weit über 10 000 Franken und übergab sie an der Haustüre einem Unbekannten.

Dieser Vorfall spielte sich am 14. April ab und ist nur einer von mehreren ähnlichen Fällen, welche die Kantonspolizei nach gleichem Muster verzeichnen musste.

Während weitere Betroffene den Schwindel durchschauten oder von Angehörigen noch rechtzeitig gewarnt wurden, verlor auch eine 83-Jährige letzte Woche viel Geld an einen Kurier. (pol/)