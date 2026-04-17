TEILUNG UND VERMEHRUNG FÜR ALLE

Bei wunderbarem Wetter auf dem Leuenberg haben Mia, Jona, Seraina, Felina, Mattia und Noah zusammen mit den Pfarrern ihre Erstkommunion vorbereitet. Die Teilung und Vermehrung sprachen die Kinder sehr an. Sie wünschten sich, dass dieses Thema als Schwerpunkt an ihrer Erstkommunion ...

Bei wunderbarem Wetter auf dem Leuenberg haben Mia, Jona, Seraina, Felina, Mattia und Noah zusammen mit den Pfarrern ihre Erstkommunion vorbereitet. Die Teilung und Vermehrung sprachen die Kinder sehr an. Sie wünschten sich, dass dieses Thema als Schwerpunkt an ihrer Erstkommunion eingeflochten wird. Dies ist Stephan Feldhaus und Christian Edringer super gelungen.

Am 12. April feierte die Gemeinde in der vollbesetzten Kirche in Obermumpf die Erstkommunion. Die Feier wurde mit Liedern unter der Begleitung von Christian Edringer mit der Gitarre bereichert. Der würdige Gottesdienst berührte alle. Zum Abschluss genossen die Gäste im Pfarrsaal einen festlichen Apéro, begleitet vom gesangsreichen Lied «Tante von Marokko». (mgt)