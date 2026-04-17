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TEILUNG UND VERMEHRUNG FÜR ALLE

  17.04.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Bei wunderbarem Wetter auf dem Leuenberg haben Mia, Jona, Seraina, Felina, Mattia und Noah zusammen mit den Pfarrern ihre Erstkommunion vorbereitet. Die Teilung und Vermehrung sprachen die Kinder sehr an. Sie wünschten sich, dass dieses Thema als Schwerpunkt an ihrer Erstkommunion ...

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