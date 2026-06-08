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«Teamgeist und Bewegung finde ich wichtig»

  08.06.2026 Persönlich
Das rote Weltmeisterschafts-Trikot bedeutet Romaine Rothacher viel. Foto: pss
Das rote Weltmeisterschafts-Trikot bedeutet Romaine Rothacher viel. Foto: pss

Sie ist Weltmeisterin im Kleinfeld-Unihockey, arbeitet seit neun Jahren als Jugi-Leiterin, bekommt im Sommer das Primarschullehrerin-Diplom und spielt zur Entspannung Cello – Romaine Rothacher ist breit aufgestellt, doch der Sport steht bei ihr obenan.

Petra Schumacher

Romaine ...

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