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TC Möhlin mit positiver Bilanz

  29.05.2026 Möhlin, Sport
Die auf nationaler Ebene erfolgreichen Damen 40 des TC Möhlin. Foto: zVg
Die auf nationaler Ebene erfolgreichen Damen 40 des TC Möhlin. Foto: zVg

Viele der sieben Tennismannschaften aus Möhlin feierten Erfolge

Auch in diesem Jahr kämpfen rund sieben Mannschaften des Tennisclubs (TC) Möhlin seit Anfang Mai im nationalen Wettbewerb von Swiss Tennis um wertvolle Punkte.

Das Damen-Team 40+, das sich seit Jahren ...

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