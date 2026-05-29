TC Möhlin mit positiver Bilanz

Auch in diesem Jahr kämpfen rund sieben Mannschaften des Tennisclubs (TC) Möhlin seit Anfang Mai im nationalen Wettbewerb von Swiss Tennis um wertvolle Punkte.

Viele der sieben Tennismannschaften aus Möhlin feierten Erfolge

Auch in diesem Jahr kämpfen rund sieben Mannschaften des Tennisclubs (TC) Möhlin seit Anfang Mai im nationalen Wettbewerb von Swiss Tennis um wertvolle Punkte.

Das Damen-Team 40+, das sich seit Jahren erfolgreich in den nationalen Ligen behauptet, hatte in dieser Saison kein Losglück. In den bisher drei gespielten Runden, unter anderem gegen die amtierenden Schweizer Meisterinnen aus Kloten, konnten lediglich vier Punkte erzielt werden. Mitte Juni stehen die Spielerinnen im entscheidenden Spiel gegen den Basler LTC, um den Verbleib in der höchsten nationalen Liga zu sichern.

Ebenfalls in den Abstiegsrunden befinden sich die Herren in der 2. Liga. Nach einer 3:6-Niederlage gegen Arlesheim in der letzten Runde kämpfen sie nun gegen den TC Kleinbasel um den Klassenerhalt. Deutlich besser lief es bislang bei den Damen in der 2. Liga: Sie sind aktuell Gruppenerste, haben jedoch bereits eine Begegnung mehr bestritten. Besonders stark zeigt sich das Team in den Doppelpartien, in denen bisher alle sechs Spiele gewonnen werden konnten.

Nach dem Abstieg aus der NLC im letzten Jahr haben die Herren 45+ in dieser Saison die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Von insgesamt 21 Partien wurden nur vier verloren. Mitte Juni starten sie in die erste von drei möglichen Aufstiegsrunden.

Auch die Damen 40+ in der 2. Liga blicken auf eine erfreuliche Saison zurück. Nachdem der Aufstieg im letzten Jahr in der zweiten Aufstiegsrunde knapp verpasst wurde, bietet sich in diesem Jahr eine erneute Gelegenheit. Der Verbleib in der 2. Liga ist mit den bisherigen Gruppenspiel-Ergebnissen bereits gesichert.

Die Herren 45+ in der 3. Liga, die in dieser Saison erstmals in dieser Alterskategorie antreten, befinden sich noch mitten in den Gruppenspielen und haben noch zwei Begegnungen ausstehend. Aktuell liegen sie auf dem vierten Platz.

Die Herren 65+ starten nach dem Aus im letzten Jahr trotz eines Unentschiedens in der ersten Aufstiegsrunde mit guten Chancen in die neue Saison. Als aktuelle Gruppenerste empfingen sie an Auffahrt die Mannschaft vom Tennis Club du Mail NE zu Hause für die erste der beiden Aufstiegsrunden.

Insgesamt kann der TC Möhlin eine positive Zwischenbilanz aus der Gruppenphase ziehen. Mitte Juni geht es für alle Mannschaften mit den entscheidenden Spielen weiter. Der aktuelle Spielplan ist jederzeit auf der Swiss Tennis-Homepage einsehbar. (mgt)