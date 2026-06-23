TC Laufenburg – Saisonabschluss

Die Saison 2026 brachte dem TC Laufenburg viele spannende und emotionale Momente. Trotz zweier Abstiege blickt der Tennis-Club optimistisch nach vorne. Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg sicherten sich die Damen 2. Liga 30+ des TC Laufenburg den Ligaerhalt gegen Oberlunkhofen. Die 1. Liga-Mannschaft 35+ der Herren qualifizierte sich souverän für die Aufstiegsrunde, unterlag dort aber dem TC Muri-Gümligen nach hartem Kampf. Unter der Leitung von Captain Urs Baltischwiler konnte die Mannschaft die Klasse dennoch erneut problemlos halten. Erfolgreich verlief die Abstiegsrunde für das Team Männer 2. Liga 35+ von Matthias Huber. Im entscheidenden Duell setzte sich die Mannschaft mit 6:3 gegen Emmen durch und sicherte damit den Ligaerhalt. Weniger Glück hatte die zweite 2. Liga-Equipe um Captain Vali Bürgler, die sich Muri knapp mit 4:5 geschlagen geben musste und den Gang in die 3. Liga antreten muss. Chancenlos blieben die Herren 2. Liga 45+ in ihren Abstiegsspielen gegen Hünenberg und Rohrdorferberg. Viel Pech hatte die Aktivmannschaft um Sven Bürgler. Zum wiederholten Mal verpasste das 3. Liga-Team den Aufstieg denkbar knapp: Mit 34 Punkten lag man nur einen Zähler hinter Menziken. (mgt)