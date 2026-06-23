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TC Laufenburg – Saisonabschluss

  23.06.2026 Laufenburg, Sport
Die 35 2. Liga-Mannschaft von Matthias Huber schaffte den Ligaerhalt. Foto: zVg
Die 35 2. Liga-Mannschaft von Matthias Huber schaffte den Ligaerhalt. Foto: zVg

Die Saison 2026 brachte dem TC Laufenburg viele spannende und emotionale Momente. Trotz zweier Abstiege blickt der Tennis-Club optimistisch nach vorne. Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg sicherten sich die Damen 2. Liga 30+ des TC Laufenburg den Ligaerhalt gegen Oberlunkhofen. Die 1. Liga-Mannschaft ...

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