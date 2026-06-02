TC Laufenburg in Auf- und Abstiegsrunde

Erfreuliches ist hingegen bei dem Erstliga-Team der Jungsenioren zu vermelden. Nach dem Heimerfolg gegen ...

Trotz guten Spielen hatten die Damenmannschaft des Tennisclubs Laufenburg – Damen 2. Liga 30+ – ein schwieriges Los. Mit 9:29 Satzgewinnen wurde man in die Abstiegsrunde verbannt.

Trotz guten Spielen hatten die Damenmannschaft des Tennisclubs Laufenburg – Damen 2. Liga 30+ – ein schwieriges Los. Mit 9:29 Satzgewinnen wurde man in die Abstiegsrunde verbannt.

Erfreuliches ist hingegen bei dem Erstliga-Team der Jungsenioren zu vermelden. Nach dem Heimerfolg gegen den TC Wolhusen ist dem Team um Captain Urs Baltischwiler in den weiteren beiden Auswärtsbegegnungen beim TC Kriens (5:4) und beim TC Ebikon (7:2) erstmals in der Erstliga der Gruppensieg gelungen. In beiden Partien zeigten die Laufenburger Nicolas Gattlen, Patrick Waldmeier, Christian Wyss, Tobias Paul, Christoph Rehmann und Urs Baltischwiler geschlossene Mannschaftsleistungen, was sich daran zeigt, dass jeder einzelne Akteur sowohl im Einzel als auch im Doppel während der Gruppenphase Punkte beisteuern konnte. Mit Spannung blickt das Team auf die erste Aufstiegsrunde gegen Muri-Gümligen, die am kommenden Samstag, 6. Juni, voraussichtlich ab 14 Uhr auf den heimischen Plätzen des TC Laufenburg ausgetragen wird. Trotz Sieg im ersten Spiel konnten die Herren (2. Liga 45+) um Capitän Markus Vögeli die Abstiegsrunde nicht verhindern. Mit einem Satzverhältnis von 16:28 wurden sie Gruppenletzter und müssen nun den Ligaerhalt in der Abstiegsrunde verhindern.

Bei den Männern 2. Liga 35+ haben sich beide Mannschaften im Verlaufe der Spiele gesteigert, müssen aber trotzdem in die Abstiegsrunde. Die Capitans Matthias Huber und Vali Bürgler fehlten je vier Satzgewinne für Platz 2, sie wurden Dritte.

Die Abstiegsrunde ist für die Mannschaft von Matthias Huber am 6. Juni gegen Old Boys Basel in Laufenburg und für die 2. Mannschaft von Vali Bürgler ebenfalls am 6. Juni in Aarau.

Noch nicht zu Ende gespielt ist die Gruppenphase bei den Männern 3. Liga. Momentan steht man auf Platz 3. nur 2 Punkte hinter dem Leader Menziken. Da ist also noch der Aufstieg möglich. (mgt)