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TC Laufenburg in Auf- und Abstiegsrunde

  02.06.2026 Laufenburg, Sport

Trotz guten Spielen hatten die Damenmannschaft des Tennisclubs Laufenburg – Damen 2. Liga 30+ – ein schwieriges Los. Mit 9:29 Satzgewinnen wurde man in die Abstiegsrunde verbannt.

Erfreuliches ist hingegen bei dem Erstliga-Team der Jungsenioren zu vermelden. Nach dem Heimerfolg gegen ...

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