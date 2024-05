Organisatoren ziehen positive Bilanz

Der Rheinfelder Kreativmarkt hat am Wochenende viel Publikum angelockt. An 100 Ständen gab es Selbstgemachtes zu bestaunen und zu kaufen. Laut den Organisatoren hatte es rund 7000 Besucherinnen und Besucher – so viele wie noch nie.

...