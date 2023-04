Tausende Besucher werden am Brauerei-Fest erwartet

Feldschlösschen lädt am 29. April nach Rheinfelden ein

Nach vier Jahren Unterbruch gibt es bei der Brauerei Feldschlösschen wieder ein grosses Fest. Die Organisatoren rechnen mit rund 10 000 Besucherinnen und Besuchern. Auch Sänger Baschi wird dabei sein.

Valentin Zumsteg

Lange mussten die Bierfreunde wegen der Pandemie auf ein richtiges Fest bei Feldschlösschen verzichten, in diesem Jahr soll aber wieder ein grosses Programm geboten werden. «Vor Corona hat die Brauerei Feldschlösschen jedes Jahr zur Feier des Tages des Schweizer Bieres einen Tag der offenen Tür ausgerichtet. Nachdem wir 2020 und 2021 diesen Tag ganz absagen mussten und 2022 einen Feldschlösschen-Erlebnistag im kleineren Rahmen durchgeführt haben, freuen wir uns nun, dass wir unsere Schlosstore der Öffentlichkeit in diesem Jahr wieder ganz öffnen können», erklärt Mediensprecherin Esin Celiksüngü gegenüber der NFZ. Der Anlass am 29. April läuft in diesem Jahr erstmals unter dem Namen «Feldschlösschen Brauerei-Fest».

Baschi mit zwei Auftritten

Mit dem Fest will Feldschlösschen allen Interessierten die Möglichkeit bieten, einen Blick hinter die Schlossmauern zu werfen. Auf dem Brauerweg erfahren die Besucherinnen und Besucher aus erster Hand, wie Bier gebraut wird und welche Stationen das Bier in der Brauerei durchläuft. «Das Brauerei-Fest ist ein toller Anlass für die Region, der ausschliesslich von Feldschlösschen-Mitarbeitenden organisiert wird. Am Tag selbst helfen 180 Feldschlösschen-Mitarbeitende mit Familien und Freunden an den verschiedenen Ständen – sei es beim Bierzapfen, beim Fanshop, auf dem Brauerweg oder bei Spezialführungen. Die Food-Stände werden vom Feldschlösschen-Restaurant und von lokalen Partnern betreut» schildert Celiksüngü. Daneben können die Gäste Neuheiten degustieren, die Oldtimer-Ausstellung besuchen, mit der Dampflok und der Kutsche fahren oder sich beim Harassen-Stapeln verausgaben. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und ein Karussell bereit. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band «Buron». «Unser Special-Act in diesem Jahr ist Baschi. Der Sänger wird um 12.30 und 14.30 Uhr jeweils dem Publikum einheizen und für super Stimmung sorgen, wie schon 2016», verspricht Celiksüngü. Während des ganzen Tages ist die Festwirtschaft geöffnet, für jeden Besucher gibt es ein Gratis-Getränk.

Neu: Holzbecher im Einsatz

«Am Brauerei-Fest präsentieren wir in diesem Jahr eine Premiere: Wir werden erstmals die Einweg-Holzbecher des Schweizer Start-Ups Arboloom im Einsatz haben. Bisher haben wir die Becher nur zu Testzwecken an ausgewählten Veranstaltungen eingesetzt», sagt Celiksüngü. Diese Holzbecher ersetzen die Einweg-Plastikbecher und sind kompostierbar. Wenn Feldschlösschen ruft, kommen in der Regel viele Leute, das zeigte sich beim letzten Grossanlass 2019. «Bei den letzten Ausgaben hatten wir im Durchschnitt 10 000 Besucherinnen und Besucher. Wir rechnen auch dieses Jahr mit dieser Anzahl. Das Fest findet von 10 bis 17 Uhr auf dem Brauereiareal statt. Erfahrungsgemäss verteilt sich die Besucherzahl über den gesamten Tag», heisst es von den Organisatoren. Sie hoffen, dass möglichst viele Leute mit der Bahn anreisen, da nur eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht.

Brauerei-Fest: Samstag, 29. April, von 10 bis 17 Uhr, auf dem Feldschlösschen-Areal in Rheinfelden. Der Eintritt ist frei.