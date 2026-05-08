Tauschbörse für Pflanzen

Morgen Samstag, 9. Mai, wird in Rheinfelden eine Pflanzen-Tausch-Börse durchgeführt. Diese findet von 10 bis 14 Uhr hinter dem «Roten Haus» (vor dem Seffelraum) statt; gleichzeitig mit dem «Repair-Café». Pflanzen, Gemüsesetzlinge und Stauden können ...

Morgen Samstag, 9. Mai, wird in Rheinfelden eine Pflanzen-Tausch-Börse durchgeführt. Diese findet von 10 bis 14 Uhr hinter dem «Roten Haus» (vor dem Seffelraum) statt; gleichzeitig mit dem «Repair-Café». Pflanzen, Gemüsesetzlinge und Stauden können gebracht und geholt werden. Die Pflanzennamen sollten angeschrieben werden. Organisiert wird der Anlass von Marianne Schmid und Nelly Debrunner. (mgt)