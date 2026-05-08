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Tauschbörse für Pflanzen

  08.05.2026 Rheinfelden

Morgen Samstag, 9. Mai, wird in Rheinfelden eine Pflanzen-Tausch-Börse durchgeführt. Diese findet von 10 bis 14 Uhr hinter dem «Roten Haus» (vor dem Seffelraum) statt; gleichzeitig mit dem «Repair-Café». Pflanzen, Gemüsesetzlinge und Stauden können ...

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