Tanz als Lebensrhythmus

  07.09.2025 Persönlich
«Als ich klein war, wollte ich immer berühmt werden»: Elina Bollinger. Foto: Yasmin Malard
Elina Bollinger (14) und ihre grosse Leidenschaft

Von der kleinen Bühne auf dem hauseigenen Balkon bis zur Weltmeisterschaft in Birmingham. Elina Bollinger hat sich mit der Jazz-Showgruppe «Under Construction» an die Spitze getanzt und überzeugt auch als ...

