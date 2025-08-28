Tancredi kandidiert als Gemeinderat in Mumpf

Für die Gemeinderatswahlen in Mumpf vom 28. September kandidieren die vier bisherigen Ratsmitglieder Eveline Güntert (erneut auch als Gemeindeammann), Urs Müller (erneut auch als Vize-Ammann), Liridon Temaj und Markus Mayer. Als Neo-Kandidat hat Angelo Tancredi (Jahrgang 1979) ...

Für die Gemeinderatswahlen in Mumpf vom 28. September kandidieren die vier bisherigen Ratsmitglieder Eveline Güntert (erneut auch als Gemeindeammann), Urs Müller (erneut auch als Vize-Ammann), Liridon Temaj und Markus Mayer. Als Neo-Kandidat hat Angelo Tancredi (Jahrgang 1979) seine Bewerbung für einen der fünf Sitze eingereicht. Alle Kandidierenden sind parteilos. Bereits im Januar hat Michel Ernst angekündigt, für die kommende Amtsperiode nicht mehr zu kandidieren. (mgt/rw)