Tancredi kandidiert als Gemeinderat in Mumpf

  28.08.2025 Mumpf

Für die Gemeinderatswahlen in Mumpf vom 28. September kandidieren die vier bisherigen Ratsmitglieder Eveline Güntert (erneut auch als Gemeindeammann), Urs Müller (erneut auch als Vize-Ammann), Liridon Temaj und Markus Mayer. Als Neo-Kandidat hat Angelo Tancredi (Jahrgang 1979) ...

