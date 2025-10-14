Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Talk am Tresen: Kopf und Krise

  14.10.2025 Laufenburg
Gäste von Aileen Lakatos: Selina Killer (links) und Marco Schwab. Foto: zVg
Gäste von Aileen Lakatos: Selina Killer (links) und Marco Schwab. Foto: zVg

Die Kultschüür präsentiert eine neue Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe «Talk am Tresen mit Aileen». Moderatorin Aileen Lakatos ist ein kreativer Kopf mit vielen Ideen, stets in Projekte involviert, mit einer grossen Leidenschaft für Film und Schauspiel. Beim ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote