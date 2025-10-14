Talk am Tresen: Kopf und Krise

Die Kultschüür präsentiert eine neue Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe «Talk am Tresen mit Aileen». Moderatorin Aileen Lakatos ist ein kreativer Kopf mit vielen Ideen, stets in Projekte involviert, mit einer grossen Leidenschaft für Film und Schauspiel. Beim ...

Die Kultschüür präsentiert eine neue Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe «Talk am Tresen mit Aileen». Moderatorin Aileen Lakatos ist ein kreativer Kopf mit vielen Ideen, stets in Projekte involviert, mit einer grossen Leidenschaft für Film und Schauspiel. Beim Talk am Tresen lädt sie zusammen mit der Kultschüür interessante Gäste zu einer spannenden Talkrunde ein. Am 23. Oktober um 20 Uhr erwartet sie Selina Killer und Marco Schwab.

Selina Killer ist Paartherapeutin und Sozialarbeiterin, aber auch Sexualtherapeutin, die sich mit den Fragen von Krisen, Veränderungen und innerer Stärke auseinandersetzt.

An ihrer Seite Marco Schwab, Leiter des regionalen Sozialdienstes in Laufenburg. Hier verwurzelt und geprägt von den Herausforderungen des Lebens hier vor Ort, kann er in Laufenburg quasi ein Heimspiel bestreiten.

Der Abend beginnt damit, dass sich zwei Menschen am Tresen begegnen. Sie sprechen über ein Thema, das beide verbindet – diesmal ist es Kopf und Krise. Gemeinsam wird diskutiert über dieses Thema – darüber, wie man sich behauptet, welche Strategien Halt geben und welche neuen Wege daraus entstehen können. Während des Talks taucht das Publikum in das Leben der beiden Menschen ein. Tiefgründige Fragen finden genauso Platz wie heitere Anekdoten.

Dauer des Talks ist 60 bis maximal 90 Minuten. Der Eintritt ist frei, die Moderatorin, ihre Gäste und die Verantwortlichen der Kultschüür freuen sich auf ein zahlreiches Publikum. (mgt)

«Talk am Tresen mit Aileen»: Kopf und Krise, am Donnerstag, 23. Oktober, 20 Uhr. Eintritt frei. Reservation: Tel. 062 874 30 12, reservation@kultschuer.ch