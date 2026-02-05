Talentierte Fricktaler «Wasserratten»

Am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, fand mit dem 44. Hallenjugendtag in Oerlikon der erste Langbahnwettkampf des Jahres statt. Der Schwimmclub Fricktal wurde durch 13 Schwimmerinnen und Schwimmer vertreten.

Persönliche Bestmarken in Oerlikon

Annabell Werner (2016) zeigte sich stark über 50 m Brust und durfte sich eine Bronzemedaille umhängen lassen. Mona Wetli (2013), Luis Gouveia (2016), Elio Stäheli (2016) zeigten sich über alle geschwommenen Rennen stark und stellten über vier Strecken neue Bestzeiten auf. Die gleiche Leistung über drei Strecken erbrachten auch Mike Benz, Damian Cho, Ronia Bergh (alle 2016), Selina Unternährer (2012) und Lamar Horani (2013).

Timo Unternährer (2016) konnte sich über zwei Strecken verbessern, Anush Rajaratnam verbesserte sich über 50 m Freistil. Roman Strashnov (2011) konnte seine Zeit über 200 m Freistil um 18 Sekunden verbessern. Igor Dabrowicz (2013) startete das erste Mal auf einer 50-Meter-Bahn und absolvierte gleich unter anderem die Langstrecke 800 m Freistil, was eine gute Erfahrung für ihn darstellte.

Der Schwimmclub Fricktal ist mit den Leistungen der jungen «Wasserratten» sehr zufrieden. Da der Club nur selten auf einer Langbahn trainiert, war es schön zu sehen, wie sich die Teilnehmer dieser Herausforderung stellten und ihr Bestes gaben. (mgt)