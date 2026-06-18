Tagesstrukturangebot wird massiv ausgebaut

Ab dem Schuljahr 2026/27 steht Familien in Rheinfelden ein deutlich erweitertes Betreuungsangebot für Kindergarten- und Primarschulkinder zur Verfügung: Die Tagesstrukturen bieten neu eine flexible durchgehende Betreuung von 7 bis 18.30 Uhr.

Ab dem Schuljahr 2026/27 steht Familien in Rheinfelden ein deutlich erweitertes Betreuungsangebot für Kindergarten- und Primarschulkinder zur Verfügung: Die Tagesstrukturen bieten neu eine flexible durchgehende Betreuung von 7 bis 18.30 Uhr.

«Für Rheinfelden als attraktive Wohngemeinde hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine grosse Bedeutung», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Mit dem Ausbau der Tagesstrukturen werde dieses Ziel konsequent gestärkt. Auf das Schuljahr 2026/27 wird nun nach baulichen Investitionen in Standorte und Betrieb das Angebot vollendet. Familien erhalten neu ein umfassendes, modular aufgebautes Angebot, um ihre Kinder neben der Schule umfassend und bedarfsgerecht betreuen zu lassen. «Mit dem Ausbau der Tagesstrukturen schaffen wir ein Angebot, das sich am Alltag heutiger Familien orientiert und das sich individuell an unterschiedliche Arbeits- und Lebensmodelle anpassen lässt. Flexible Betreuungszeiten und eine einfache Organisation entlasten Eltern spürbar», sagt Stadträtin Susanna Schlittler.

Modulare Tagesstrukturen statt Tagesschule

Das Projekt «dezentrale modulare Betreuungsstrukturen» wurde bereits 2022 lanciert. Ziel war es, eine Alternative zu klassischen Tagesschulen mit fixen Betreuungsstrukturen zu schaffen, da von den Eltern vermehrt flexible Betreuungsangebote gefragt wurden. Rheinfelden setzt neu bewusst auf flexible Betreuungsmodule, die sich individuell kombinieren lassen.

Kinder, welche die Tagesstrukturen in Anspruch nehmen, bleiben im gewohnten Umfeld: Sie besuchen weiterhin die Schule im Quartier und bleiben in ihren sozialen Strukturen verankert. Die Tagesstrukturangebote werden in allen Schulkreisen in unmittelbarer Nähe zu den Schulhäusern angeboten.

Einzige Ausnahme stellt der Schulkreis Robersten dar, wo für Kindergarten-Kinder die Nutzung der Module nur an den Standorten Haldenweg und Robersten möglich ist, da eine Begleitung der Kinder von oder zu den anderen, dezentralen Kindergarten-Standorten nicht gewährleistet werden kann.

Die Tagesstrukturen decken sämtliche Betreuungsphasen ab. Familien in Rheinfelden können demnach für ihre Kindergartenund Primarschulkinder in verschiedenen Modulen eine individuell passende Tagesstruktur in Anspruch nehmen: Morgenbetreuung mit Frühstück von 7 bis 8.10 Uhr (beziehungsweise 8.20 Uhr für Kindergarten-Kinder); Mittagstisch von 11.45 bis 13.30 Uhr; Nachmittagsbetreuung von 13.30 bis 18.30 Uhr, jeweils flexibel buchbar in Blöcken von mindestens 1 Stunde (und weiteren ½ Stunden-Blöcken); Betreuung an zusätzlichen schulfreien Tagen in Rheinfelden (zum Beispiel Semesterwechsel oder Brückentage); Ferienbetreuung von 7 bis 18.30 Uhr (ganztags oder morgens beziehungsweise nachmittags mit Mittagessen)

Die Betreuungszeiten können ab sofort über die neue Plattform «tsr2go» auf der Webseite der Tagesstrukturen einfach online gebucht und angepasst werden. Damit entsteht ein Angebot, das sowohl regelmässige Betreuung als auch kurzfristige Bedürfnisse berücksichtigt.

Tagesstrukturen Rheinfelden GmbH

Die Tagesstrukturen Rheinfelden GmbH wurde im Jahr 2006 als Non-Profit Unternehmen im Eigentum der Stadt Rheinfelden gegründet. Seither organisiert sie den Mittagstisch für Kindergarten- und Primarschulkinder und hat ihr Angebot stetig ausgebaut. Heute werden von rund 30 Mitarbeiterinnen jährlich über 22 000 Mittagessen an sieben Standorten ausgegeben.

Mit den Tagesstrukturen unterstützt die Stadt Rheinfelden bereits heute über 350 Familien dabei, Beruf und Familie besser zu vereinbaren – mit dem Ausbau des Betreuungsangebots künftig noch umfassender und flexibler. (mgt/nfz)

www.ts-r.ch