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Tagesstrukturangebot wird massiv ausgebaut

  18.06.2026 Rheinfelden
Mittagstisch im Schützenmatt-Schulhaus: Stefanie Corleto (Standortleiterin, von links), Susanna Schlittler (Stadträtin), Daniele Menozzi (Geschäftsführung) und Kerstin Gottstein (Geschäftsleiterin) geben den Kindern das Mittagessen aus. Foto: Markus Raub
Mittagstisch im Schützenmatt-Schulhaus: Stefanie Corleto (Standortleiterin, von links), Susanna Schlittler (Stadträtin), Daniele Menozzi (Geschäftsführung) und Kerstin Gottstein (Geschäftsleiterin) geben den Kindern das Mittagessen aus. Foto: Markus Raub

Ab dem Schuljahr 2026/27 steht Familien in Rheinfelden ein deutlich erweitertes Betreuungsangebot für Kindergarten- und Primarschulkinder zur Verfügung: Die Tagesstrukturen bieten neu eine flexible durchgehende Betreuung von 7 bis 18.30 Uhr.

«Für Rheinfelden als attraktive ...

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