Tagesfamilien gesucht

Die Organisation «Die Tagesfamilie» engagiert sich seit über 36 Jahren für eine wertschätzende, familienergänzende Kinderbetreuung. Sie vermittelt qualifizierte Tagesfamilien und unterstützt Familien bei der Suche nach einer passenden Betreuungslösung. «In einer Tagesfamilie werden Kinder in einem familiären Umfeld liebevoll und individuell betreut. Alle Betreuungspersonen absolvieren einen Grundkurs und nehmen jährlich an internen Weiterbildungen teil», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Verein sucht Leute, die selber als Betreuungspersonen tätig sein wollen. (mgt)

Interessierte melden sich bei Ursula Engensperger, Vermittlung, 079 915 28 98. u.engensperger@dietagesfamilie.ch