TAGESAUSFLUG DER WEINFREUNDE FRICKTAL

Kürzlich machten sich 33 Fricktaler Weinfreundinnen und Weinfreunde auf einen Tagesausflug ins «Blauburgunderland». Am Morgen stand der Besuch der Weinkellerei GVS Schachenmann auf dem Programm. Die fachkompetent geführte Degustation von Roland Güntert und Stefanie Brunner vermochte zu begeistern. Weiter ging die Reise durch den Klettgau nach Osterfingen.

Am Nachmittag ging es weiter zum nahen Weinbaudorf Wilchingen. Über hundert Jahre widmet sich die Familie Gysel schon dem Weinbau, seit 2024 mit einer eigenen Kellerei mitten im Dorf. Kellermeister Rico Gysel und seine Ehefrau Janine informierten über ihren Werdegang, ihre Ausrichtung und Ideen. Die degustierten Weine vermochten alle zu überzeugen. (mgt)