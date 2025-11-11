Die Polizei Oberes Fricktal führte am 6. November anlässlich des «Tag des Lichts», eine Standaktion beim Coop in Frick durch. Ziel der Aktion war es, die Passantinnen und Passanten auf die Bedeutung von Sichtbarkeit im ...

Standaktion der Polizei Oberes Fricktal

Die Polizei Oberes Fricktal führte am 6. November anlässlich des «Tag des Lichts», eine Standaktion beim Coop in Frick durch. Ziel der Aktion war es, die Passantinnen und Passanten auf die Bedeutung von Sichtbarkeit im Strassenverkehr aufmerksam zu machen und ihnen praktische Tipps für eine erhöhte Sicherheit zu geben. Wichtige Tipps für die Sicherheit sind das Tragen heller Kleidung, um besser sichtbar zu sein, das Verwenden von reflektierenden Elementen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und auffällige Farben wählen, um von anderen Verkehrsteilnehmenden besser erkannt zu werden.

Während der Standaktion wurden den Passantinnen und Passanten, welche am Stand vorbeischauten, verschiedene ref lektierende Give-Aways abgegeben. Diese sollen dazu beitragen, dass die Verkehrsteilnehmenden besser sichtbar sind und somit ihre Sicherheit im Verkehr erhöhen können.

«Wir möchten mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass Sichtbarkeit im Strassenverkehr ein wichtiger Faktor für die Sicherheit ist. Durch kleine Massnahmen kann ein grosser Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden. Wir hoffen, dass unsere Aktion dazu beiträgt, dass die Verkehrsteilnehmenden ihre Sichtbarkeit verbessern und somit ihre Sicherheit im Verkehr erhöhen können», sagt Sebastian Schmid, der Leiter Prävention der Polizei Oberes Fricktal. (mgt)