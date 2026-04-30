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Tag des Übergangs ins Erwachsenwerden

  30.04.2026 Zeiningen, Wegenstetten
Die Pfarrerin mit den Konfirmierten, von links: Ramon Sacher, Ilana Hochstrasser, Lucie und Sina Fleig, Elim Isch, Mara Hasler, Jara von Arx. Foto: Diren Gülm
Die Pfarrerin mit den Konfirmierten, von links: Ramon Sacher, Ilana Hochstrasser, Lucie und Sina Fleig, Elim Isch, Mara Hasler, Jara von Arx. Foto: Diren Gülm

Konfirmation der Reformierten Kirche Wegenstettertal

In der römisch-katholischen Kirche Zeiningen wurde am vergangenen Sonntag die Konfirmation der Jugendlichen der Reformierten Kirchgemeinde Wegenstettertal gefeiert.

Der Gottesdienst, der die Jugendlichen in die Gemeinschaft ...

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