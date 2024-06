Bei schönstem Wetter führte der Weg zahlreiche Besuchende an den Tag der offenen Türe, in die neuen Räumlichkeiten der Spitex Regio Laufenburg.

Seit Ende März 2024 befindet sich das neue Spitexzentrum in den ehemaligen Notfallräumlichkeiten des Gesundheitszentrums in Laufenburg. Nach der zeitintensiven Planungsphase verlief der Umzug – während normal laufenden Betriebs – reibungslos. Die Mitarbeitenden der Spitex haben sich schnell am neuen Standort eingelebt. Sie schätzen die Vorzüge, wie beispielsweise mehr Platz und die Möglichkeit, sich bei Bedarf zurückziehen und ungestört arbeiten zu können, sehr. Bei verschiedensten Attraktionen konnte man in die Spitex-Welt eintauchen. Diese Gelegenheit wurde von den geladenen Gästen und vielen Besuchenden genutzt. Bei der Besichtigung der neuen Räumlichkeiten fand ein reger Austausch statt. Nebst dem persönlichen Kennenlernen wurde diskutiert, die eigene Geschichte erzählt und unzählige Fragen durften beantwortet werden. (mgt)