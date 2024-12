Tag der offenen Tür im Kindergarten

Der Rudolf Steiner-Kindergarten an der Kaiserstrasse 23 in Rheinfelden lädt am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Interessierte haben die Gelegenheit, Einblicke in die Angebote für die ersten sieben Lebensjahre und Auskunft über die über 40-jährige Institution zu erhalten. Bastelangebote für die Kinder, Kaffee und Kuchen warten auf BesucherInnen. Ebenfalls geben die Leiterinnen Auskunft über die Pädagogik. Sie freuen sich auf Ihren Besuch. (mgt)