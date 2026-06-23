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TAG DER OFFENEN TÜR IN FRICK

  23.06.2026 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Zum wiederholten Mal öffnete sich die Oberstufe Frick Anfang Juni für den «Tag der offenen Tür». Die Angehörigen der Schüler und Schülerinnen und andere Interessierte hatten die Gelegenheit, den lebendigen Schulalltag hautnah zu erleben und sich einen ...

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