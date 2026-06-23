TAG DER OFFENEN TÜR IN FRICK

Zum wiederholten Mal öffnete sich die Oberstufe Frick Anfang Juni für den «Tag der offenen Tür». Die Angehörigen der Schüler und Schülerinnen und andere Interessierte hatten die Gelegenheit, den lebendigen Schulalltag hautnah zu erleben und sich einen ...

Zum wiederholten Mal öffnete sich die Oberstufe Frick Anfang Juni für den «Tag der offenen Tür». Die Angehörigen der Schüler und Schülerinnen und andere Interessierte hatten die Gelegenheit, den lebendigen Schulalltag hautnah zu erleben und sich einen persönlichen Eindruck von den vielfältigen Angeboten und dem pädagogischen Konzept der Schule zu verschaffen. Im Schaufenster wurden die von den Jugendlichen im Werkunterricht gebauten und genähten Arbeiten ausgestellt. Auch die Vorstellung der Wahlfächer durch die jeweiligen Lernenden fand grossen Anklang. An fantasievoll dekorierten Ständen präsentierten sie Fächer wie Latein, Italienisch und Robotik und beantworteten die Fragen der Besuchenden. (mgt)



