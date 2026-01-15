Immobilien
Tag der offenen Tür beim Steiner-Kindergarten

  15.01.2026 Rheinfelden

An diesem Samstagmorgen, 17. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr, gib der Garten (Rudolf Steiner Kindergarten) Einblicke für alle Interessierten.

Besucherinnen und Besucher können am Tag der offenen Tür alle Angebote des Gartens von Geburt der Kinder bis zu 7 Jahren kennen ...

