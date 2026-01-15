Tag der offenen Tür beim Steiner-Kindergarten

Tag der offenen Tür beim Steiner-Kindergarten15.01.2026 Rheinfelden
An diesem Samstagmorgen, 17. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr, gib der Garten (Rudolf Steiner Kindergarten) Einblicke für alle Interessierten.
Besucherinnen und Besucher können am Tag der offenen Tür alle Angebote des Gartens von Geburt der Kinder bis zu 7 Jahren kennen lernen. Die Kinder können sich beim Spielen verweilen, während die Erwachsenen alle möglichen Informationen erhalten. (mgt)