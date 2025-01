Wortkünstler Valerio Moser in Frick

Am Samstag, 11. Januar, wird der Wortkünstler Valerio Moser auf der Meck-Bühne auftreten. Er ist der frisch gekürte Schweizer Meister im Poetry Slam 2024. Neben seinem Erfolg als Einzelkünstler sicherte er sich 2024 auch in der Team-Kategorie zum dritten Mal den Schweizer Meistertitel.

«Ein Tablett voll glitzernder Snapshots» – Valerio Moser ist einer, der irgendwie gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Mal schreibt er Songs, mal Erlebnisberichte, mal Kurztexte, mal abendfüllende Stücke. An einem Abend tritt er in Hinterfultigen auf, an einem anderen in Mosambik, und dann gewinnt er in New York einen Poetry Slam mit schweizerdeutschen Texten. Um all diese Eindrücke einzufangen, hat er nun ein Jahr seines Lebens mit Kurztexten begleitet. Die daraus entstandene Show und das Buch – sind wie Valerio Moser selbst – ein Tablett voll glitzernder Snapshots. (mgt)

Reservation unter: info@meck.ch oder 062 871 81 88. Bar ab 19, Theater ab 20.30 Uhr.