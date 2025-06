Swisslos-Gelder für neues Fricktaler Museum

61 gemeinnützige Projekte erhalten per Juni 2025 einen Beitrag oder eine Defizitgarantie aus dem Swisslos-Fonds. Das Fricktaler Museum in der Altstadt von Rheinfelden wird bis 2030 modernisiert und erhält eine neue Dauerausstellung (die NFZ berichtete). Das neu konzipierte Museum wird ein einladender und offener Ort für Einheimische und Tagesgäste, der die Geschichte der Grenzregion Fricktal und der Stadt Rheinfelden vielfältig und erlebnisorientiert erzählt. Auch der Kanton Aargau steht hinter diesem Erneuerungsprojekt und unterstützt dies mit einem Beitrag von 3,5 Millionen Franken. Die Einwohner und Ortsbürger von Rheinfelden werden kommende Woche an ihren Gemeindeversammlungen über die entsprechenden Kredite beschliessen.

Unter den anderen Projekten, welche gefördert werden, befinden sich auch andere Fricktaler Aktivitäten. In der Gemeinde Wallbach entsteht ein innovatives Projekt, das Menschen mit und ohne Demenz zusammenbringt. In einem offenen, interaktiven Raum können Betroffene und Freiwillige gemeinsam Zeit verbringen, kreativ sein, sowie kochen und spazieren gehen. Betreut werden die Teilnehmenden von professionellen Pflegekräften. Das Projekt «Ankerplatz Demenz Fricktal – ein Freizeitangebot für Jungbetroffene» wird mit 20 000 Franken gefördert. Das Festival der Kulturen erhält eine Defizitgarantie von 15 000 Franken und auch die Stiftung Augusta Raurica erhält 12 500 Franken für die Herausgabe eines englischsprachigen Führers. An das Kulturfest in Magden haben die Swisslos-Verantwortlichen zudem eine Defizitgarantie von 2000 gesprochen. (nfz)