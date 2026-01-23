Technologiezentrum Laufenburg: Swissgrid gibt grünes Licht für erste Ausbauphase

«Für den Bau des Technologiezentrums Laufenburg und den weltgrössten Redox-Flow Batteriespeicher, ist der Stromanschluss von entscheidender Bedeutung», freuen sich die FlexBase-Verantwortlichen.

Swissgrid hat den Netzanschluss für die erste Ausbauphase des Netzanschlusses für das Technologiezentrum Laufenburg (TZL) mit 800 MW Leistung genehmigt. In weniger als einem Jahr konnte die Grundsatzvereinbarung erfolgreich abgeschlossen werden – ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt und das Resultat aus effizienter Zusammenarbeit.

Ein starkes Signal für die Energiezukunft der Schweiz

Mit der Genehmigung und der Unterschrift der Grundsatzvereinbarung können die weiteren Schritte in der Planung und Erstellung des Anschlusses angegangen werden. «Die Genehmigung des 800-MW-Netzanschlusses ist ein starkes Signal für die Energiezukunft der Schweiz und Europas. Sie zeigt, dass Grossspeicherlösungen wie der Redox-Flow Batteriespeicher nicht nur technologisch bereit sind, sondern auch systemisch gebraucht werden. Dass dieses Gesuch in so kurzer Zeit genehmigt werden konnte, zeigt, was durch konstruktive Zusammenarbeit möglich ist – und unterstreicht die internationale Strahlkraft unseres Projekts in Laufenburg», so Marcel Aumer, CEO und Verwaltungsratspräsident. «Wir danken Swissgrid und allen Beteiligten für das Vertrauen sowie für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur, die uns alle betrifft».