SVP will sich neu positionieren

Mitgliederversammlung der SVP Rheinfelden

Nach dem Rücktritt von Walter Jucker ist die SVP Rheinfelden nicht mehr in der Stadtregierung vertreten. Die Partei will die Entwicklung der Stadt in Zukunft kritisch und konstruktiv verfolgen und mitgestalten.

Die SVP-Ortspartei Rheinfelden führte kürzlich im Parkhotel ihre Mitgliederversammlung durch. Präsident Dimitri Papadopoulos eröffnete die Sitzung mit der Zusammenfassung der Strategiesitzung, die der Vorstand mit einigen engagierten Mitgliedern Ende Januar durchgeführt hatte. Nach dem Rücktritt von Walter Jucker aus dem Stadtrat will sie sich neu positionieren. Wie es in der Mitteilung heisst, «repräsentiert die Partei weiterhin einen grossen Teil der Rheinfelderinnen und Rheinfelder, auch wenn sie nicht mehr im Stadtrat vertreten ist. Präsenz und Bürgernähe werden für sie in Zukunft noch wichtiger sein, ebenso die Besetzung der Themen, die Rheinfelden bewegen. Sie wird die Entwicklung der Stadt und deren Politik kritisch und konstruktiv verfolgen und mitgestalten.» Der Jahresbericht des Präsidenten wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme genehmigt. Ebenso wurden Rechnung und Budget von den Anwesenden einstimmig angenommen. Die Partei ist finanziell gesund, auch nach den Wahlkämpfen für den Stadtrat und die GPFK im letzten Jahr. Die Anzahl Mitglieder blieb stabil. Das Aktivitätenprogramm wurde ebenfalls genehmigt.

Vorstand wird verkleinert

Neben Walter Jucker, der mit seinem Rücktritt aus dem Stadtrat auch den Vorstand verlässt, tritt auch Philipp Spaniol aus dem Vorstand zurück. Die beiden Zurückgetretenen wurden für ihren Einsatz und ihre langjährige Tätigkeit verdankt und mit grossem Applaus verbschiedet. Neu wurde das Mandat eines Vizepräsidenten geschaffen. Damit soll die Arbeit im Vorstand besser verteilt und die Handlungsfähigkeit des Vorstands verbessert werden. Eine entsprechende Statutenänderung wurde einstimmig angenommen, Vorstand, Vizepräsident und Präsident wurden per Akklamation gewählt. Somit besteht der Vorstand nun aus Dimitrios Papadopoulos (Präsident), Cedric Meyer (Vizepräsident), Edi Fischler, Urs Schnyder und Brigitte Wunderlin. Zum Abschluss der Versammlung wurde Walter Jucker durch Akklamation zum Ehrenmitglied der SVP Rheinfelden gewählt. «Dies ist ein würdiger Abschluss einer langen und an Verdiensten reichen politischen Karriere und Ausdrucks des Danks der SVP für seinen Einsatz und seine Erfolge für ein bürgerliches Rheinfelden», heisst es in der Mitteilung. (mgt/nfz)