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SVP will sich neu positionieren

  27.03.2026 Rheinfelden
Walter Jucker wurde für seine grossen Verdienste zum Ehrenmitglied der SVP Rheinfelden gewählt. Foto: Archiv NFZ
Walter Jucker wurde für seine grossen Verdienste zum Ehrenmitglied der SVP Rheinfelden gewählt. Foto: Archiv NFZ

Mitgliederversammlung der SVP Rheinfelden

Nach dem Rücktritt von Walter Jucker ist die SVP Rheinfelden nicht mehr in der Stadtregierung vertreten. Die Partei will die Entwicklung der Stadt in Zukunft kritisch und konstruktiv verfolgen und mitgestalten.

Die SVP-Ortspartei ...

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