SVP-Waldfäscht mit Gemeinderatskandidaten

Die SVP-Ortspartei Gipf-Oberfrick lädt Mitglieder, Sympathisanten und Interessierte mit ihren Familien zum «Waldfäscht» ein: Im Zentrum stehen geselliges Miteinander & Diskussion bei Apéro (offeriert), Wurst vom Grill mit Brot und Kaffee. Mit den ...

Die SVP-Ortspartei Gipf-Oberfrick lädt Mitglieder, Sympathisanten und Interessierte mit ihren Familien zum «Waldfäscht» ein: Im Zentrum stehen geselliges Miteinander & Diskussion bei Apéro (offeriert), Wurst vom Grill mit Brot und Kaffee. Mit den Gemeinderatskandidaten Rainer Kunz und Roger Merkle, dem Kandidaten für die Finanzkommission, Stefan Schraner sowie Nationalrat Christoph Riner und Grossräte Alex Reimann und Emanuel Suter. (mgt)

Sonntag, 14. September, 11 bis 14 Uhr; Waldhaus Gipf-Oberfrick, je nach Witterung drinnen oder draussen.