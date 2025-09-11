Immobilien
SVP-Waldfäscht mit Gemeinderatskandidaten

  11.09.2025 Gipf-Oberfrick

Die SVP-Ortspartei Gipf-Oberfrick lädt Mitglieder, Sympathisanten und Interessierte mit ihren Familien zum «Waldfäscht» ein: Im Zentrum stehen geselliges Miteinander & Diskussion bei Apéro (offeriert), Wurst vom Grill mit Brot und Kaffee. Mit den ...

