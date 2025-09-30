Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SVP verpasst Wahl in die GPFK

  30.09.2025 Rheinfelden

Die Rheinfelder Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) ist komplett für die nächste Amtsperiode. Die SVP ist nicht dabei: Gewählt wurden Erwin Freiburghaus (parteilos, bisher) mit 1466 Stimmen, Gregor Spuhler (SP, bisher) mit 1460, Florian Stürchler (FDP, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote